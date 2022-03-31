Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Дніпрі під час пожежі у квартирі живцем згоріли двоє чоловіків

Дата публікації
Перегляди
93
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Дніпрі під час пожежі у квартирі живцем згоріли двоє чоловіків

ДСНС у Дніпропетровській області

Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо.

У Дніпрі рано-вранці 31 березня сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 04:55 на проспекті Поля. Там на другому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася трикімнатна квартира.

Під час ліквідації спалаху рятувальники виявили в одній кімнаті тіло 57-річного чоловіка, а в іншій кімнаті – 34-річного громадянина.

Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо. На місці працювали рятувальники та слідчі. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

Читайте також:

Авторка законопроєкту з післявоєнного відновлення міст розповіла про механізм його роботи

Авторка законопроєкту з післявоєнного відновлення міст розповіла про механізм його роботи
Наступна публікація