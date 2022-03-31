У Дніпрі під час пожежі у квартирі живцем згоріли двоє чоловіків

Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо.
У Дніпрі рано-вранці 31 березня сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Внаслідок чого загинули двоє людей.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
Як стало відомо, подія сталася близько 04:55 на проспекті Поля. Там на другому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася трикімнатна квартира.
Під час ліквідації спалаху рятувальники виявили в одній кімнаті тіло 57-річного чоловіка, а в іншій кімнаті – 34-річного громадянина.
Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо. На місці працювали рятувальники та слідчі. Встановлюються всі деталі того, що сталося.
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