У Дніпрі під час пожежі у квартирі живцем згоріли двоє чоловіків

У Дніпрі під час пожежі у квартирі живцем згоріли двоє чоловіків

Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо.

У Дніпрі рано-вранці 31 березня сталася пожежа в одній з багатоповерхівок. Внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 04:55 на проспекті Поля. Там на другому поверсі п'ятиповерхового будинку загорілася трикімнатна квартира.

Під час ліквідації спалаху рятувальники виявили в одній кімнаті тіло 57-річного чоловіка, а в іншій кімнаті – 34-річного громадянина.

Внаслідок чого саме сталася пожежа, зараз невідомо. На місці працювали рятувальники та слідчі. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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