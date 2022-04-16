У Дніпрі під час пожежі у приватному будинку живцем згоріли двоє чоловіків

У Дніпрі під час пожежі у приватному будинку живцем згоріли двоє чоловіків

Їхні особисті дані зараз встановлюються.

У Дніпрі вночі 16 квітня сталася пожежа у житловому будинку. Внаслідок чого загинули двоє чоловіків.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася в одному з одноповерхових житлових будинків, що розташований на вулиці Олександра Красносільського у Новокодакському районі міста.

Вже на місці рятувальники з'ясували, що вогонь охопив кімнату в будинку. Під час ліквідації спалаху надзвичайники виявили тіла двох чоловіків. Їхні особисті дані зараз встановлюються.

“Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку, внутрішнє облицювання стін та стелі будинку. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів”, - розповіли в пресслужбі ДСНС області.

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