У Дніпрі під час збирання листя у парку знайшли кістки кількох осіб

У Дніпрі під час збирання листя у парку знайшли кістки кількох осіб

Імовірно, раніше на цьому місці був цвинтар.

В одному з парків Дніпра комунальники під час збирання опалого листя виявили людські останки.

Про це пише "Інформатор".

Інцидент стався у парку 40-річчя визволення Дніпра. Там комунальники під час збирання опалого листя у трьох різних місцях знайшли людські останки. Два фрагменти людських кісток, імовірно, старші за треті.

Попередньо, у місці, де виявили останки, раніше знаходився цвинтар.

“По території місцями провалилася земля у характерній прямокутній формі. В одному місці навіть збереглася надгробна плита з каменю та мармуру. Парк 40-річчя визволення Дніпра розташований на місці цвинтаря — під час війни тут ховали цивільних та військових”, — зазначили у виданні.

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