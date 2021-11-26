У Дніпрі під час збирання листя у парку знайшли кістки кількох осіб

Імовірно, раніше на цьому місці був цвинтар.
В одному з парків Дніпра комунальники під час збирання опалого листя виявили людські останки.
Про це пише "Інформатор".
Інцидент стався у парку 40-річчя визволення Дніпра. Там комунальники під час збирання опалого листя у трьох різних місцях знайшли людські останки. Два фрагменти людських кісток, імовірно, старші за треті.
Попередньо, у місці, де виявили останки, раніше знаходився цвинтар.
“По території місцями провалилася земля у характерній прямокутній формі. В одному місці навіть збереглася надгробна плита з каменю та мармуру. Парк 40-річчя визволення Дніпра розташований на місці цвинтаря — під час війни тут ховали цивільних та військових”, — зазначили у виданні.
Читайте також:
- "Це сьогодні неможливо": Зеленський заявив, що Україна не буде йти в наступ.
- Стало відомо, коли у Києві почнуть продавати новорічні ялинки.
- Ляшко розповів, як Україна готується до нових хвиль COVID-19 і коли випустять українську вакцину.