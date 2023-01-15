У Дніпрі під завалами знайшли ще одне тіло: рятувальники продовжують шукати 33 людини (фото)

Росія вбила щонайменше 30 цивільних мешканців.
Рятувальники продовжують розбирати завали після вчорашнього російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Наразі відомо про 30 загиблих. 75 людей травмовано, врятовано - 39.
Під завалами можуть перебувати 33 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.
"Співробітникам ДСНС допомагають комунальники, лікарі, небайдужі містяни. Вдячний кожному, хто не залишається осторонь. Люди, ви - неймовірні. Ви - міць", - написав Лукашук.
Нагадаємо, росіяни не приховують, що задоволені вбивством цивільних людей у багатоповерхівці в Дніпрі. Ба більше - вони погрожують Харкову та Києву.
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