У Дніпрі під завалами знайшли ще одне тіло: рятувальники продовжують шукати 33 людини (фото)

Рятувальники продовжують розбирати завали після вчорашнього російського ракетного удару по житловому будинку в Дніпрі. Наразі відомо про 30 загиблих. 75 людей травмовано, врятовано - 39.

Під завалами можуть перебувати 33 людини, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

"Співробітникам ДСНС допомагають комунальники, лікарі, небайдужі містяни. Вдячний кожному, хто не залишається осторонь. Люди, ви - неймовірні. Ви - міць", - написав Лукашук.

Нагадаємо, росіяни не приховують, що задоволені вбивством цивільних людей у багатоповерхівці в Дніпрі. Ба більше - вони погрожують Харкову та Києву.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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