У Дніпрі підірвали будівлю колишнього метизного заводу: відео вибуху, яке шокує

На місці старого заводу планується збудувати будівельний гіпермаркет.

У Дніпрі вночі 15 листопада демонтували будівлю колишнього метизного заводу. Зруйнували його шляхом контрольованого підриву.

Про це пише "Інформатор".

Як стало відомо, вибух пролунав о 03:23 у районі вулиці Набережної Заводської. Демонтувати будівлю таким чином вирішили через те, що поруч із нею знаходяться високовольтні лінії. Спеціально перед підривом правоохоронці перекрили рух від вулиці Павлова до речпорту.

На місці колишнього заводу планується побудувати будівельний гіпермаркет. Однак ні проект, ні терміни здачі об'єкта в експлуатацію поки що невідомі.

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