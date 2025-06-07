У Дніпрі підірвали авто прокурора на замовлення РФ: що відомо

Підрив авто прокурора у Дніпрі / © Національна поліція Дніпропетровської області

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У Дніпрі російські агенти підірвали авто працівника прокуратури.

Про це повідомили в СБУ та Нацполіції.

За словами правоохоронців, двоє чоловіків віком 30 та 50 років заклали вибухівку поблизу автомобіля прокурора, після чого дистанційно підірвали її.

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Водій почув підозрілий звук та встиг вибігти із транспорту. На місці злочину поліцейські виявили мобільний телефон, за допомогою якого здійснювалося дистанційне керування підривом та його відеозапис.

Унаслідок цього злочину прокурор отримав легкі тілесні ушкодження, а його авто повністю знищено. За даними медиків, наразі його життю нічого не загрожує.

Правоохоронці переглянули камери відеоспостереження та встановили маршрут руху зловмисників.

Ким виявилися ворожі агенти

За даними слідства, підозрювані — 30-річний виконавець злочину та його 50-річний спільник, вчинили теракт на замовлення спецслужб РФ. Зловмисники отримали вибуховий пристрій та виконали всі інструкції ворожого куратора для його підриву.

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Ворожими агентами виявилися 2 чоловіків, яких росіяни завербували через Телеграм-канали із пошуку «легких грошей».

Спочатку їхнім завданням було встановити стеження за «потенційною ціллю» та звітувати про його графік дня і маршрути пересування. Далі, за вказівкою куратора, один із агентів мав закласти вибухівку під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

Наразі обидва затриманих дають покази на свого куратора та підривну роботу в інтересах РФ. Слідчі повідомили фігурантам про підозру за ст. «терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб». Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

© Служба безпеки України

Раніше СБУ затримала «крота» в лавах Нацгвардії, який здавав позиції своєї ж бригади росіянам.

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