У Дніпрі підпільний осередок “партії Шарія” готував масові заворушення

За даними слідства, цей осередок у власному домі організував виходець із Донеччини, що прибув до Дніпра як переселенець.

У Дніпрі СБУ викрила підпільний осередок “партії Шарія”, діяльність якої заборонена в Україні, де готувалися проводити масові заворушення в регіоні.

Про це повідомили на сторінці СБУ в соціальній мережі.

Під час обшуків у приміщеннях цього прокремлівського пункту правоохоронці знайшли інструкції до провокацій під час масових заходів. Також затримані готували вуличні акції на підтримку окупантів, якби ті дісталися Дніпропетровщини.

“Крім цього, знайдено «угоди» представників партії про нерозголошення інформації щодо своєї підривної діяльності проти України”, - зазначили в СБУ.

СБУ викрила у Дніпрі підпільний осередок «партії шарія», який готувався проводити масові заворушення в регіоні Служба... Опубліковано Служба безпеки України Понеділок, 9 січня 2023 р.

За даними слідства, цей осередок у власному домі організував виходець із Донеччини, що прибув до Дніпра як переселенець. В його оселі знайшли російські видання, листівки та фінансову звітність щодо антиукраїнської діяльності.

“Перебуваючи на постійному зв’язку з представниками Шарія, які переховуються за кордоном, він облаштував підпільне відділення «політсили» у власному помешканні. Для конспірації контактував виключно з «перевіреними» особами і максимально приховував адресу свого проживання”, - додали у Службі безпеки.

Нагадаємо, що напередодні в Тернополі кіберполіціянти викрили зловмисника, який поширював ворожий контент. 32-річний чоловік створив у квартирі ботоферму на тридцять тисяч сім-карток. Він зареєстрував велику кількість облікових записів із фейкових аккаунтів у соцмережах і так поширював брехню та протиправний контент. Його дописи та коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни та дискредитацію ЗСУ. Комп'ютерна техніка підтримувала цілодобову роботу програмного комплексу протягом пів року. Тепер чоловікові, який ніде не працював, а займався хакерством, загрожує до восьми років ув'язнення.

Читайте також:

В Очакові на Миколаївщині пролунали потужні вибухи: пошкоджено лікарню, є поранені

"Ніхто не зробив достатньо": Кулеба розповів про найкоротший шлях до перемоги і миру

Контрнаступ ЗСУ: експерт пояснив, на якому етапі підготовка