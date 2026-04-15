У Дніпрі після обстрілу РФ поранені діти та жінка: рятувальники гасять пожежі (фото)

У Дніпрі внаслідок російської атаки сталося займання на території одного з навчальних закладів. Постраждали діти та жінка.

Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа повідомив про це 15 квітня.

На щастя, минулося без жертв, однак є постраждалі. Поранення дістали троє людей, серед них двоє маленьких дітей — хлопчики віком 3 та 1,5 року. У них зафіксовані множинні садна, медики надають їм необхідну допомогу.

Атака РФ на Дніпро спричинила пожежі та поранення трьох людей, серед яких діти / © Олександр Ганжа

«Уже троє постраждалих через ворожу атаку у Дніпрі. Окрім двох дітей, поранень зазнала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Горіли й офісна будівля та гараж, понівечено автівки», — сказав він.

Через атаку виникли пожежі в офісній будівлі та гаражі. Пошкоджено кілька автомобілів.

Наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу та фіксувати завдані руйнування.

Нагадаємо, 15 квітня Росія запустила ракети з моря і повітря. У Києві оголосили повітряну тривогу.

Повітряні сили ЗС України зафіксували рух БпЛА в різних регіонах України. Ворожі дрони маневрували у центральних, північних і південних областях.