- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
У Дніпрі після обстрілу РФ поранені діти та жінка: рятувальники гасять пожежі (фото)
Росія атакувала Дніпро. Поранення дістали троє людей.
У Дніпрі внаслідок російської атаки сталося займання на території одного з навчальних закладів. Постраждали діти та жінка.
Очільник Дніпропетровської ОДА (ОВА) Олександр Ганжа повідомив про це 15 квітня.
На щастя, минулося без жертв, однак є постраждалі. Поранення дістали троє людей, серед них двоє маленьких дітей — хлопчики віком 3 та 1,5 року. У них зафіксовані множинні садна, медики надають їм необхідну допомогу.
«Уже троє постраждалих через ворожу атаку у Дніпрі. Окрім двох дітей, поранень зазнала 38-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Горіли й офісна будівля та гараж, понівечено автівки», — сказав він.
Через атаку виникли пожежі в офісній будівлі та гаражі. Пошкоджено кілька автомобілів.
Наразі фахівці продовжують ліквідовувати наслідки обстрілу та фіксувати завдані руйнування.
Нагадаємо, 15 квітня Росія запустила ракети з моря і повітря. У Києві оголосили повітряну тривогу.
Повітряні сили ЗС України зафіксували рух БпЛА в різних регіонах України. Ворожі дрони маневрували у центральних, північних і південних областях.