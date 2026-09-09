У Дніпрі після удару РФ спалахнули пожежі: у підвалі будинку можуть бути люди

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

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Російські війська атакували Дніпро в ніч проти 9 вересня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок удару у місті виникло кілька пожеж. Зокрема, горить склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок.

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За попередньою інформацією, у підвалі будинку можуть перебувати люди.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

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