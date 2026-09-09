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У Дніпрі після удару РФ спалахнули пожежі: у підвалі будинку можуть бути люди
Після російської атаки на Дніпро загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок, у підвалі якого, попередньо, можуть перебувати люди.
Російські війська атакували Дніпро в ніч проти 9 вересня.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок удару у місті виникло кілька пожеж. Зокрема, горить склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок.
За попередньою інформацією, у підвалі будинку можуть перебувати люди.
На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.
Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».
Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.