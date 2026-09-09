ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
1 хв

У Дніпрі після удару РФ спалахнули пожежі: у підвалі будинку можуть бути люди

Після російської атаки на Дніпро загорілися склад із будівельними матеріалами та приватний будинок, у підвалі якого, попередньо, можуть перебувати люди.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Пожежа, вогонь

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

Російські війська атакували Дніпро в ніч проти 9 вересня.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок удару у місті виникло кілька пожеж. Зокрема, горить склад із будівельними матеріалами та приватний житловий будинок.

За попередньою інформацією, у підвалі будинку можуть перебувати люди.

На місці працюють усі екстрені служби. Інформація про можливих постраждалих та інші наслідки атаки уточнюється.

Нагадаємо, 8 вересня вдень Київ був атакований ракетами. Зокрема, було зафіксовано влучання в офіси телеканалів «Ми — Україна» та «Ми — Україна+».

Моторошні кадри зі столиці облетіли Мережу. Зокрема, в Солом’янському районі після російської атаки дівчинка каталася на гойдалці на дитячому майданчику всього за 50 м від охопленої вогнем будівлі.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie