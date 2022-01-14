У Дніпрі після новорічних свят до ветклініки потрапив пес з важким похміллям: як рятували хвостатого (відео)

Лабрадор під час застілля пригостився цілою пляшкою коньяку.

У Дніпрі після новорічних свят до ветеринарної клініки потрапив лабрадор в стані сильного сп'яніння. Харві провели дезінтакційну інфузійну терапію, схожу на ту, яку людям роблять в подібній ситуації.

Про це повідомляють у ветеринарній клініці "На Робочій".

Як розповіли господарі тварини, у якийсь момент новорічного застілля Харві залишився один в кімнаті. Він вирішив не втрачати часу даремно і поласувати смачненьким, поки ніхто не бачить. Пес скинув зі столу пляшку коньяку, вигриз зубами пробку і вилакав її вміст. Він швидко сп'янів і почав "запалювати".

Наступного дня у пса сталося похмілля. Його все ще хитало з боку в бік, на прогулянці він не зміг помочитися, бо лапи не "слухалися". Пізніше вдома почалася блювота і пропав апетит

"Харві провели дезінтакційну інфузійну терапію, схожу на ту, яку людям роблять в подібній ситуації. Після цього в клініці вирішили відкрити "витверезник для тварин", - зазначили в клініці

Зараз хвостатий любитель міцних напоїв вже вдома.⠀

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