Від удару кілька разів розвернуло та протаранив зупинку: в Дніпрі після ДТП спалахнув автомобіль, загинула дівчина

Від удару кілька разів розвернуло та протаранив зупинку: в Дніпрі після ДТП спалахнув автомобіль, загинула дівчина

Причини аварії встановлюють слідчі.

У Дніпрі на Набережна Перемоги у суботу, 3 липня, о 3:10 зіткнулись два автомобілі. Після цього один із транспортних засобів спалахнув.

Про це повідомили в ДСНС України.

За даними рятувальників, зіткнулись BMW, у якому їхало 5 людей, та Toyota, у якій їхали жінка та чоловік. На місці аварії загинула 30-річна водійка Toyota, пасажира авто госпіталізували.

Після ДТП автомобіль BMW спалахнув. Пожежу ліквідовували рятувальники. Люди, які їхали в авто, встигли вибігти із палаючого транспорту. Наразі вони у лікарні.

На місці аварії працювали слідчі. Причини ДТП встановлюються.

Як повідомляє "Інформатор", Toyota повертала на дорозі, коли в авто врізався BMW. Від удару перше авто кілька разів розвернуло, воно протаранило стовп та зупинку, після чого вилетіло на дорогу. BMW перекинувся на бік та врізався у стовп та спалахнув.

Нагадаємо, у Львівській області водій Toyota через конфлікт обстріляв Hyundai.

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