У Дніпрі після зіткнення трьох авто Volkswagen Golf перекинувся на дах: постраждала дитина

У Дніпрі після зіткнення трьох авто Volkswagen Golf перекинувся на дах: постраждала дитина

Жінку та дитину врятували свідки події.

У Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода на вулиці Запорізьке шосе Шевченківського району.

Про це інформує ДСНС.

Зіткнулися три легкові автомобілі, а саме: Volkswagen Golf, Volkswagen Polo та Volkswagen Tiguan. Так, водій автомобіля Volkswagen Polo здійснив зіткнення з автомобілями Volkswagen Golf та Volkswagen Tiguan. Внаслідок зіткнення транспортний засіб Volkswagen Golf перекинувся на дах, в якому перебували жінка, 1987 року народження, та дитина, хлопчик, 2020 року народження. До прибуття представників ДСНС жінку та дитину врятували свідки події.

Співробітники служби порятунку "101" перенесли постраждалих до автомобілів екстреної медичної допомоги. Також від’єднали клеми від акумуляторної батареї з двох автомобілів та змили розлиті паливно-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги.

Постраждалих госпіталізовано до лікарні. Обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовують співробітники поліції.

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