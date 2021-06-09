У Дніпрі містом пронісся смерч: місцеві жителі публікують в Мережі кадри, які вражають

Синоптики кажуть, що такі повітряні завихрення не несуть для населення жодної загрози.

У Дніпрі негода принесла з собою не тільки дощ, град і підтоплення, а й... смерч.

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Вражаючі кадри публікують в Мережі місцеві жителі.

Так, на роликах видно, що з землі в повітря піднімається вихор пилу. Помітили природне явище в районі вулиці Космічної. Діаметр смерчу невеликий, проте має він вельми приголомшливий вигляд, про що говорять і користувачі Мережі.

Відображено дійсно унікальне явище стихії.

Люблю за таким спостерігати. Заворожує.

За 30 років бачила в Дніпрі таке п'ять разів.

Своєю чергою синоптики кажуть, що подібні завихрення відбуваються, коли нерівномірно прогрівається поверхня землі. І дійсно — в Дніпрі і раніше фіксували такі природні явища.

"Справжньому смерчу характерні різні термодинамічні умови. Для нього повинна бути підготовлена атмосфера, повинен бути великий контраст температур на поверхні землі і на висоті п'яти кілометрів. Вони дуже часто формуються над водою", — розповідає ТСН.ua синоптик першої категорії Наталія Логвиненко.

Вона також підкреслила, що такого роду метеорологічні явища ніякої небезпеки для жителів не несуть.

"Там сила вітру не така, як в смерчі. Вона не принесе якихось руйнувань і не завдасть шкоди", — додає синоптик.

Нагадаємо, що Херсонською областю пронісся торнадо. В результаті негоди в селі Ушкалка пошкоджені паркани, дахи кількох будинків і повалені дерева.

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