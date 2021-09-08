У Дніпрі поблизу супермаркета через відсутність маски один покупець поцілив з пістолета в іншого

У Дніпрі поблизу супермаркета через відсутність маски один покупець поцілив з пістолета в іншого

Покупці поконфліктували у супермаркеті, але продовжили з'ясовувати стосунки ще й на виході.

У Дніпрі зауваження про відсутність маски в одного із покупців супермаркета закінчилося стріляниною. Один із чоловіків поцілив в іншого із пістолета "Флобера".

Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався учора, 7 вересня, близько 20:30 на Тверській. В одному із супермаркетів стався конфлікт між покупцями. Один зробив зауваження іншому про відсутність захисної маски на обличчі. Перепалка продовжилася на вулиці, де один чоловік вистрелив уіншого з "Флобера".

За попередньою інформацією, потерпілий отримав травму під правим оком. Стрільцем виявився 43- річний місцевий житель. Крім пістолета з собою у нього був газовий балончик і електрошокер. Нападника затримали і доправили до районного відділення поліції.

Нагадаємо, що у Харкові на 30 хвилин затримали рейс "Харків-Анталія" через жінку, яка відмовилась надіти маску.

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