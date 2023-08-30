У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка: Філатов допоможе сім'ям патрульних

Мер Дніпра Борис Філатов висловився про стрілянину з поліцейським у місті, яка сталася напередодні. Міська влада підтримає сім’ї патрульних.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі.

“Ніхто і ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків. Тому в цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам”, - наголосив Борис Філатов.

Він також додав, що в будь-яких випадках потрібно залишатися людьми та не “качати права” - особливо перед людьми в формі.

“І ще одне. Припиніть писати про “власника елітного авто”. Немає різниці, яку машину водить людина. Не треба збуджувати низинні почуття натовпу, примішуючи до ситуації ще й класову ненависть. Бо бидло – хоч на Jaguar, хоч на “запорожці” – завжди залишається бидлом”, - підкреслив міський голова.

Нагадаємо, що під час стрілянини загинув 38-річний міський підприємець та батько двох дітей.

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