У Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка: з'явилося відео смертельного моменту

У Дніпрі 29 серпня посеред вулиці патрульний застрелив чоловіка.

З'явилося жахливе відео стрілянини у Дніпрі за участі працівників поліції, внаслідок якого загинув чоловік.

Відповідні кадри показали у Telegram-каналі ХДніпро.

На відео, яке знято з заднього сидіння автомобіля, видно, що правоохоронці намагалися дістати з автомобіля жінку, яка нібито була за кермом. Її вочевидь взявся захищати чоловік.

Що стало приводом для поліціянтів застосовувати силу — достеменно невідомо, однак правоохоронці силоміць витягнули жінку з авто і поклали на землю. На відео чути, що жінка кричить: "Мені боляче".

Після цього з автомобіля вийшов і чоловік. Між ним та правоохоронцями зчинилася бійка, внаслідок якої поліцейський відкрив вогонь.

Слід зазначити, що поліціянт не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл. Він одразу поцілив у чоловіка просто упритул на очах у дітей, що, найімовірніше, знімали відео.

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка: з'явилося відео

У ДБР попередньо повідомляють, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого нібито ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху.

"Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння", - кажуть у ДБР.

Водночас зазначається, що наразі розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство), ч. 3 ст. 365 (Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.

У Дніпрі 29 серпня патрульний застрелив чоловіка / Фото: dp.informator.ua

Зазначимо, у місцевих Telegram-каналах Дніпра пишуть, що поліцейський нібито відкрив вогонь тоді, коли чоловік напав на напарницю патрульного.

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