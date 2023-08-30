У Дніпрі поліцейський застрелив людину: все, що відомо про гучну трагедію

ТСН.ua розбирався в деталях гучної трагедії у Дніпрі.
У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив водія елітного авто, який чинив спротив і влаштував конфлікт.
Хто ж винен у трагедії: поліцейський, який міг перевищити повноваження, чи чоловік, що опирався копам – думки українців розділилися. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю історію.
Увечері 29 серпня у Мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. І до вбивства нібито причетний поліцейський.
Патрульна поліція Дніпропетровської області не стала приховувати інцидент і відразу визнала – стріляв їхній співробітник. Деталі історії в пресслужбі Патрульної поліції не наводили, лише пообіцяли з'ясувати всі обставини і уточнили, що копа-стрільця відсторонено від виконання обов’язків.
Водій поводив себе агресивно
У ДБР підтвердили, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.
"Водій автівки (у Мережі вказали, що це була машина Jaguar – Ред.), за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.
За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик.
Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.
Коп захищав колегу
У Мережі писали, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той напав на поліцейську. На фото видно, що жінці добряче дісталося під час бійки – її лице і руки повністю у крові.
За інформацією видання "24 канал", під час затримання водій активно чинив опір патрульній. Під час цього ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він перекинув через себе так, що останній головою вдарився об землю.
На опублікованому пізніше відео видно, що чоловік та його пасажирка (очевидно дружина) чинили опір під час затримання. А діти підбадьорювали батька битися з поліцейським і фільмували все на телефон.
На кадрах видно, що поліцейський вистрілив після того, як чоловік повалив його на землю. Камера не зафіксувала, що саме робив водій у момент пострілу.
Після пострілу, дитина, яка знімала дії патрульних, з криками "тато-тато" підходить до батька.
Чи мав право патрульний відкривати вогонь
Варто зауважити, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл.
З іншого боку, згідно ст. 46 ЗУ "Про поліцію" є низка випадків, коли застосування вогнепальної зброї без попередження допускається.
Але у законі є інший нюанс: "Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам". А на місці інциденту поблизу були жінка і неповнолітні діти загиблого.
Зрештою, це питання дуже складне і з'ясовувати його буде слідство.
Що загрожує патрульному
Правоохоронця, що влаштував стрілянину, затримали. У ДБР уточнили, що з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.
Наразі розпочато кримінальне провадження:
- за ч. 1 ст. 115 (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років;
- ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. За це передбачене позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.
Що відомо про загиблого
Офіційної інформації про особу загиблого водія "Ягуара" немає.
За даними видання Іnformator, загиблий – Джумбері Сілогава, якому 1 вересня мало виповнитися 39 років. У Мережі Facebook ми знайшли профіль чоловіка з таким ім'ям та прізвищем. На аватарці біля нього стоять двоє хлопчиків, очевидно синів.
Зауважимо, що діти із схожими обличчями фігурують на поширених у соцмережах відео з місця стрілянини. Показувати їхні обличчя ми не маємо права.
Думки українців розділилися
У Мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися.
Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" вважає, що ніякого конфлікту і трагедії не було б, якби водій просто виконав би вимогу патрульних.
"Повна безкарність на всіх рівнях за ці дії по відношенню до поліцейських зробили сьогодні свою криваву справу. Безкарність роками і підтримка суспільства. Розслідування і вирок авжеж буде, але все це – наслідок, який обов'язково повинен був статитися. Треба змінювати не поліцейських, а суспільство та його відношення", – зазначив "Штірліц".
Говорячи про безкарність, він нагадав про скандального фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку, який кидався і ображав військових.
Співзасновник Українського інституту майбутнього і політичний експерт Юрій Романенко теж певен, що поліція діяла правильно.
"Якби не стрибали, як хворі, то й біди не сталося б", – написав він
Натомість журналіст Євген Істребін вважає, що в таких випадках, коли кількість поліціянтів і тих, кого вони затримують, рівна, а затримані не хочуть виконувати вимоги копів, слід чекати підкріплення, а не застосовувати зброю. Він не вірить, що у вівторок о 17:45 чоловік, який їхав з дружиною та двома дітьми, міг бути п'яним.
Журналіст нагадав, що вбивство поліцейськими Джорджа Флойда 25 травня 2020 року у США викликало масові протести та заворушення по всій країні.
А для пропагандистів РФ – новий привід для фейка
Тим часом, на пропагандистський ресурсах Росії активно поширюють абсолютну дезінформацію про те, що чоловіка нібито застрелили за спротив під час мобілізаційних заходів. Це не відповідає дійсності.