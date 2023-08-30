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У Дніпрі поліцейський застрелив людину: все, що відомо про гучну трагедію

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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У Дніпрі поліцейський застрелив людину: все, що відомо про гучну трагедію

Фото: Державне бюро розслідувань

ТСН.ua розбирався в деталях гучної трагедії у Дніпрі.

У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив водія елітного авто, який чинив спротив і влаштував конфлікт.

Хто ж винен у трагедії: поліцейський, який міг перевищити повноваження, чи чоловік, що опирався копам – думки українців розділилися. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю історію.

Увечері 29 серпня у Мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. І до вбивства нібито причетний поліцейський.

У Дніпрі застрелили чоловіка: у соцмережах пишуть, що стріляв поліцейський

У Дніпрі застрелили чоловіка: у соцмережах пишуть, що стріляв поліцейський

Патрульна поліція Дніпропетровської області не стала приховувати інцидент і відразу визнала – стріляв їхній співробітник. Деталі історії в пресслужбі Патрульної поліції не наводили, лише пообіцяли з'ясувати всі обставини і уточнили, що копа-стрільця відсторонено від виконання обов’язків.

Водій поводив себе агресивно

У ДБР підтвердили, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

"Водій автівки (у Мережі вказали, що це була машина Jaguar – Ред.), за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик. 

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер. 

Коп захищав колегу

У Мережі писали, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той напав на поліцейську. На фото видно, що жінці добряче дісталося під час бійки – її лице і руки повністю у крові.

За інформацією видання "24 канал", під час затримання водій активно чинив опір патрульній. Під час цього ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він перекинув через себе так, що останній головою вдарився об землю.

На опублікованому пізніше відео видно, що чоловік та його пасажирка (очевидно дружина) чинили опір під час затримання. А діти підбадьорювали батька битися з поліцейським і фільмували все на телефон.

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка: з'явилося відео

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка: з'явилося відео

На кадрах видно, що поліцейський вистрілив після того, як чоловік повалив його на землю. Камера не зафіксувала, що саме робив водій у момент пострілу.

 Після пострілу, дитина, яка знімала дії патрульних, з криками "тато-тато" підходить до батька.

Чи мав право патрульний відкривати вогонь

Варто зауважити, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл.

З іншого боку,  згідно ст. 46 ЗУ "Про поліцію" є низка випадків, коли застосування вогнепальної зброї без попередження допускається.

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Але у законі є інший нюанс: "Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, де може бути завдано шкоди іншим особам". А на місці інциденту поблизу були жінка і неповнолітні діти загиблого.

Зрештою, це питання дуже складне і з'ясовувати його буде слідство.

Що загрожує патрульному

Правоохоронця, що влаштував стрілянину, затримали. У ДБР уточнили, що з'ясовують правомірність застосування патрульним табельної зброї.

Наразі розпочато кримінальне провадження:

  • за ч. 1 ст. 115 (Вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, яке карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років;
  • ч. 3 ст. 365 КК України – перевищення влади або службових повноважень, якщо вони спричинили тяжкі наслідки. За це передбачене позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Що відомо про загиблого

Офіційної інформації про особу загиблого водія "Ягуара" немає. 

За даними видання Іnformator, загиблий – Джумбері Сілогава, якому 1 вересня мало виповнитися 39 років. У Мережі Facebook ми знайшли профіль чоловіка з таким ім'ям та прізвищем. На аватарці біля нього стоять двоє хлопчиків, очевидно синів.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж

Зауважимо, що діти із схожими обличчями фігурують на поширених у соцмережах відео з місця стрілянини. Показувати їхні обличчя ми не маємо права.

Думки українців розділилися

У Мережі думки українців щодо того, хто винен у трагедії: водій чи патрульний, розділилися. 

Офіцер Збройних сил України Анатолій Штефан з позивним "Штірліц" вважає, що ніякого конфлікту і трагедії не було б, якби водій просто виконав би вимогу патрульних.

"Повна безкарність на всіх рівнях за ці дії по відношенню до поліцейських зробили сьогодні свою криваву справу. Безкарність роками і підтримка суспільства. Розслідування і вирок авжеж буде, але все це – наслідок, який обов'язково повинен був статитися. Треба змінювати не поліцейських, а суспільство та його відношення", – зазначив "Штірліц".

Говорячи про безкарність, він нагадав про скандального фітнес-тренера і блогера Романа Заволоку, який кидався і ображав військових.

Співзасновник Українського інституту майбутнього і політичний експерт Юрій Романенко теж певен, що поліція діяла правильно.

"Якби не стрибали, як хворі, то й біди не сталося б", – написав він

Натомість журналіст Євген Істребін вважає, що в таких випадках, коли кількість поліціянтів і тих, кого вони затримують, рівна, а затримані не хочуть виконувати вимоги копів, слід чекати підкріплення, а не застосовувати зброю. Він не вірить, що у вівторок о 17:45 чоловік, який їхав з дружиною та двома дітьми, міг бути п'яним.

Журналіст нагадав, що вбивство поліцейськими Джорджа Флойда 25 травня 2020 року у США викликало масові протести та заворушення по всій країні.

А для пропагандистів РФ – новий привід для фейка

Тим часом, на пропагандистський ресурсах Росії активно поширюють абсолютну дезінформацію про те, що чоловіка нібито застрелили за спротив під час мобілізаційних заходів. Це не відповідає дійсності.

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Дата публікації
Перегляди
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