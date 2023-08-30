У Дніпрі поліцейський застрелив людину: все, що відомо про гучну трагедію

У Дніпрі патрульний поліцейський застрелив водія елітного авто, який чинив спротив і влаштував конфлікт.

Хто ж винен у трагедії: поліцейський, який міг перевищити повноваження, чи чоловік, що опирався копам – думки українців розділилися. ТСН.ua зібрав все, що відомо про цю історію.

Увечері 29 серпня у Мережі з'явилася інформація, що у Дніпрі просто посеред вулиці застрелили чоловіка. І до вбивства нібито причетний поліцейський.

У Дніпрі застрелили чоловіка: у соцмережах пишуть, що стріляв поліцейський

Патрульна поліція Дніпропетровської області не стала приховувати інцидент і відразу визнала – стріляв їхній співробітник. Деталі історії в пресслужбі Патрульної поліції не наводили, лише пообіцяли з'ясувати всі обставини і уточнили, що копа-стрільця відсторонено від виконання обов’язків.

Водій поводив себе агресивно

У ДБР підтвердили, що після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння.

"Водій автівки (у Мережі вказали, що це була машина Jaguar – Ред.), за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху", – йдеться в повідомленні.

За даними Офісу генпрокурора, патрульні зупинили автомобіль, в якому були дорослі та діти. Проте пасажири проігнорували вимогу вийти з салону. Тоді поліція почала силою витягувати їх транспорту та застосувала газовий балончик.

Під час бійки поліцейський застосував табельну зброю та тричі вистрелив у спину пасажиру. Від отриманих травм чоловік помер.

Коп захищав колегу

У Мережі писали, що патрульний вистрілив у чоловіка після того, як той напав на поліцейську. На фото видно, що жінці добряче дісталося під час бійки – її лице і руки повністю у крові.

За інформацією видання "24 канал", під час затримання водій активно чинив опір патрульній. Під час цього ще й завдав їй удару кулаком в обличчя. Інспектора він перекинув через себе так, що останній головою вдарився об землю.

На опублікованому пізніше відео видно, що чоловік та його пасажирка (очевидно дружина) чинили опір під час затримання. А діти підбадьорювали батька битися з поліцейським і фільмували все на телефон.

Поліцейський у Дніпрі застрелив чоловіка: з'явилося відео

На кадрах видно, що поліцейський вистрілив після того, як чоловік повалив його на землю. Камера не зафіксувала, що саме робив водій у момент пострілу.

Після пострілу, дитина, яка знімала дії патрульних, з криками "тато-тато" підходить до батька.

Чи мав право патрульний відкривати вогонь

Варто зауважити, що патрульний скоріше за все, не попередив про застосування зброї та не зробив попереджувальний вистріл.

З іншого боку, згідно ст. 46 ЗУ "Про поліцію" є низка випадків, коли застосування вогнепальної зброї без попередження допускається.