У Дніпрі поліція схопила порушника ПДД, який виявився вбивцею (фото)

У Дніпрі правоохоронці спіймали чоловіка, який був у розшуку за підозрою у вбивстві людини в Запорізькій області.

Чоловіка, підозрюваного у вбивстві, дніпровські копи зупинили через порушення ПДР.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

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Як з’ясувалося, інцидент стався на вулиці Січеславської Набережної. Там патрульні помітили водія автомобіля Chevrolet, який порушив правила дорожнього руху. Копи зупинили чоловіка та під час бесіди помітили, як той нервує.

Пізніше виявилося, що 27-річний водій, який, до речі, не мав водійського посвідчення, перебуває у розшуку за підозрою у вбивстві людини у Запорізькій області.

“Чоловіка одразу затримали, застосувавши фізичну силу та кайданки. На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу та склали на затриманого постанову за ст. 126 (“Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів”) КУпАП. Громадянина доставили до відділку поліції”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції області.

Нагадаємо, що у Львівській області затримали 38-річного підозрюваного у вбивстві.

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