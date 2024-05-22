У Дніпрі поліція затримала чоловіка, який нападав на жінок у центрі міста (відео)

Патрульна поліція розшукала та затримала 37-річного чоловіка, який нападав на жінок на проспекті Яворницького — головній вулиці міста Дніпра.

Як повідомили у пресслужбі поліції, напередодні, 21 травня, до правоохоронців звернулися потерпілі з повідомленням про хуліганські дії невідомого чоловіка. Він поводив себе агресивно - штовхав, бив та кидався на жінок, які йшли по центральному проспекту.

У Дніпрі чоловік нападав на жінок на центральній вулиці міста

37-річного чоловіка затримали неподалік місця події та доставили до Дніпровського районного управління поліції.

Станом на 22 травня до поліції звернулись 4 постраждалих жінок. За цими випадками внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ. Триває досудове розслідування.

Що відомо про зловмисника

Як повідомили у виданні “Дніпро Оперативний”, затриманий зловмисник може бути хворим на психічні розлади і має цілу низку кримінальних справ у різних регіонах країни, але щоразу уникає покарання через стан здоров’я.

“Затриманого звати Діма, у соцмережах відомий, як безхатько з Києва. Діма навіть був героєм соціального експерименту, який також закінчився побиттям дівчини”, - повідомляє видання.

Одна з потерпілих від агресії неадекватного чоловіка розповіла, що стала його жертвою у Києві, куди приїхала на навчання. Чоловік напав на неї в хостелі — жорстоко ударив в обличчя та втік. Сила його удару була такою, що жінка перенесла нейрохірургічну операцію через переломи в районі ока. Її справа досі перебуває на розгляді в суді.

За інформацією видання, затриманий чоловік має батьків, але вони не опікуються лікуванням його психічних розладів.

Нагадаємо, раніше у Мережі з'явилося відео, на якому начебто "кримінальний авторитет" з Броварів Віктор Журавель, який має прізвисько "Віхо" або "Журавель", лається та плює на поліцейських, а потім дістає зброю.

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