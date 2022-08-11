У Дніпрі поліція знову розшукує хлопця, якого тільки днями повернула додому: фото, прикмети

У Дніпрі правоохоронці розшукують безвісти зниклого 16-річного хлопця, якого тільки нещодавно поліція повернула додому.
У Дніпрі безвісти зник підліток Данил Нілов. Правоохоронці тільки днями повернули його додому після того, як він з приятелем втік з лікарні.
Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції області.
Як стало відомо, підліток 11 серпня близько 13:30 вийшов з дому в Індустріальному районі міста та пропав безвісти. На зв’язок з рідними та близькими він не виходить.
Його прикмети: на вигляд хлопцю 16 років, зріст - 175 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся, карі очі. Був одягнений у блакитну футболку, світло-сірі шорти, чорно-сині кросівки.
Зазначимо, що 10 серпня хлопець зі своїм приятелем пішли з лікарні у Новокодацькому районі міста. Згодом їх розшукали правоохоронці та повернули додому.
“Якщо Вам відома будь-яка інформація про місце перебування Данила, просимо повідомити за телефонами 102 або (096) 884 83 94”, - наголосили в Нацполції області.
Нагадаємо, що на Волині зафіксували перший випадок нового різновиду вірусу "Омікрон".
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