У Дніпрі помер 6-річний хлопчик, який з'їв полуницю

У дитини була діарея, болів живіт, підвищилась температура, з’явився висип.

У Дніпрі після вживання полуниці помер 6-річний хлопчик. Трагедія трапилася 11 квітня у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні. Напередодні, 9 квітня, дитина поїла полуницю.

Про це повідомляє видання "Інформатор Дніпро", посилаючись на власні джерела

Зазначається, що після вживання полуниці хлопчику стало зле. В нього була діарея, болів живіт, підвищилася температура і з'явився висип.

Як пише видання, у дитини почала розвиватися поліорганна недостатність і шоковий стан. Лише на наступний день, 10 квітня, хлопчика доправили до лікарні у Павлограді, а після цього – у медзаклад Дніпра.

Лікарі виявилися безсилі. Вранці, 11 квітня, дитина померла в лікарні. Інші деталі трагічного інциденту наразі невідомі.

Нагадаємо, у Києві діти отруїлися шоколадом із наркотичними речовинами. Протягом тижня до КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня 1" поступили три дитини із ознаками інтоксикації наркотичними речовинами, що містились в солодощах.

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