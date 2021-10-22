У Дніпрі помер колишній головний лікар лікарні Мечникова Володимир Павлов

Попередньо, смерть медика наступила через інфаркт.

У Дніпрі на 81 році життя помер заслужений лікар України і колишній головний лікар лікарні ім. Мечникова Володимир Павлов.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав гендиректор лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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"Легенди не вмирають. Павлов Володимир Олексійович був і залишається з лікарнею Мечникова. Сумуємо", — зазначив Сергій Риженко.

За даними "Інформатора", попередньо, смерть медика наступила через інфаркт.

Відзначимо, що в 1972 році Володимир Павлов став головним лікарем лікарні ім. Мечникова, а в 1990 — народним депутатом України. З 1992 по 1995 рік був начальником управління охорони здоров'я Дніпропетровської обладміністрації. Медик написав понад 90 наукових робіт: зокрема дві монографії та 12 винаходів.

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