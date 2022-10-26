У Дніпрі померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами

Дівчинка гостювала у бабусі, яка й назбирала та приготувала гриби.
У лікарні Дніпра померла 8-річна дівчинка, яка отруїлася консервованими грибами.
Цю інформацію підтвердили у пресслужбі Дніпропетровської ОВА.
Дівчинка гостювала у бабусі у Широківському районі. 21 жовтня дитина потрапила у лікарню зі симптомами гострого отруєння. Напередодні вона їла консервовані гриби, що приготувала бабуся. Жінка зібрала гриби у лісі.
Дитину доправили до криворізької лікарні. 23 жовтня перевезли до медзакладу у Дніпрі.
На жаль, 26 жовтня дівчинка померла.
Мати дівчинки також отруїлася грибами. Вона жива.
Нагадаємо, що основні симптоми отруєння можуть проявитися як через 30 хвилин, так і протягом декількох днів, а саме:
- нудота, блювота;
- різкий біль у животі;
- діарея;
- запаморочення;
- підвищення температури тіла;
- зниження пульсу;
- судоми;
- відтік крові від кінцівок (холодні руки та ноги);
- поява галюцинацій та марення.
Нагадаємо, маленьким дітям вживати гриби заборонено.
Консервовані гриби можуть викликати ботулізм - гостре харчове отруєння, що може призвести до тяжких наслідків, аж до смерті.
Щоб вберегтися від ботулізму, слід уникати споживання грибних та рибних консервів, а також в’яленої, копченої, солоної риби, якщо сумніваєтесь у їхній якості та умовах зберігання та транспортування.