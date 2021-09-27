У Дніпрі померла 18-річна постраждала страшної ДТП зі сміттєвозом: в якому стані інші потерпілі

У Дніпрі померла 18-річна постраждала страшної ДТП зі сміттєвозом: в якому стані інші потерпілі

У лікарні перебувають ще двоє людей.

У Дніпрі померла дівчина, яка 25 вересня потрапила у страшну ДТП на проспекті Гагаріна. Загалом аварія забрала життя двох людей, ще двоє постраждали.

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Про це на брифінгу повідомив заступник медичного директора з надання екстреної медичної допомоги лікарні ім. Мечникова Олександр Толубаев.

"Всі пацієнти поступили в лікарню у вкрай важкому стані. Їх доставили відразу в реанімацію. Провели всі необхідні обстеження. Пацієнти мали важкі травми, черепно мозкові травми і травми грудної клітини. У дівчини 18 років ушкодження були несумісні з життям. На жаль, сьогодні вранці вона померла", — зазначив Олександр Толубаєв.

У важкому стані у відділенні інтенсивної терапії перебувають ще два хлопці.

Нагадаємо, що двоє мотоциклістів загинули внаслідок ДТП у Харкові і біля Луцька.

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