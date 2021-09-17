У Дніпрі попрощалися із загиблою в результаті вибуху авто Дар'єю Гречищевою

Жінку поховають у її рідному місті Нікополі.

У Дніпрі сьогодні, 17 вересня, відбулася церемонія прощання з речницею ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар'єю Гречіщевою, яка загинула в результаті вибуху авто на проспекті Богдана Хмельницького.

Про це повідомляє з місця події кореспондент ТСН.

Церемонія прощання відбулася в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

35-річна речниця рятувальної служби загинула внаслідок вибуху автомобіля у середмісті Дніпра. В салоні, окрім неї, був ще 44-річний Олексій Кавлак - інструктор із тактичної медицини та член громадської патріотичної організації. Він також загинув. Саме йому і належав автомобіль. З Олексієм Кавлаком у Дніпрі попрощалися напередодні. Поховають його в Києві.

Дар'ю Гречищеву після сьогоднішньої церемонії повезли ховати до рідного Нікополя.

Що стало причиною вибуху автомобіля - офіційно поки не повідомляють. Утім, за попередніми висновками експертів, це був саморобний вибуховий пристрій, його прикріпили під днищем легковика, а спрацював він, коли водій сів за кермо. Справу розслідують як теракт.

Сьогодні Храм Пресвятої Богородиці, де прощались з Дар"єю Гречищевою, не зміг вмістити усіх, хто прийшов провести її в останню путь. Колеги кажуть: вона була надзвичайно життєрадісна. А у надвичайних ситуаціях- сміливіша за багатьох чоловіків.

"Була пожежа в Дніпровському районі - горів завод пластмасових виробів. Надзвичайно висока температура, задимленість - дихати нема чим. Дві дівчини, серед яких Даша, з операторами лізуть туди, куди не кожен хлопець міг полізти. Навіть в апараті. В один момент я схватив її за шиворіт і відтяг бо було небезпечно. Що відмічаю? Була безшабашність. Вона для роботи жертвувала всім здоров'ям і життям", - розповідає заступник начальника ГУ ДСНС Дніпропетровщини Олександр Шевченко.

Похорон Дар'ї Гречищевої пройде на міському кладовищі в Нікополі – рідному місті речниці ДСНС.

Новини України: у Дніпрі прощатимуться із загиблою керівницею прес-центру обласного управління ДСНС

Нагадаємо:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання