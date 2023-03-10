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У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою: майже рік боролась за життя після ракетного удару

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Дніпрі попрощалися з речницею ДСНС Євгенією Дудкою: майже рік боролась за життя після ракетного удару

Фото з відкритих джерел

Євгенія 11 місяців боролася за життя.

У Дніпрі провели в останню путь речницю ДСНС Дніпропетровської області Євгенію Дудку. Траурна церемонія пройшла в Храмі Різдва Пресвятої Богородиці.

Попрощатися з Євгенією прийшли рідні, друзі, колеги та мешканці міста, повідомляє "Суспільне".

Євгенія Дудка / ©
Євгенія Дудка

У квітні 2022 року рятувальниця отримала важкі поранення під час повторного російського ракетного удару по аеропорту Дніпра, коли фіксувала наслідки попередньої атаки.

Вона боролася за життя 11 місяців, але померла 7 березня. Євгенія перенесла понад 11 операцій, лікувалася у Німеччині. У лютому 2023 повернулася до України.

Фото з відкритих джерел / ©
Фото з відкритих джерел
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Суспільне
Фото: Суспільне
© Свої
Фото: Свої
© Свої
Фото: Свої
© Свої
Фото: Свої

Нагадаємо, у Києві попрощалися з чотирма диверсантами з добровольчого батальйону "Братство". Вони загинули на кордоні Брянської області Росії. Наймолодшому Герою було 19 років. 

Жалоба в ДСНС: після удару ракети Євгенія Дудка боролася за життя 11 місяців - не змогла

Жалоба в ДСНС: після удару ракети Євгенія Дудка боролася за життя 11 місяців - не змогла

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Дата публікації
Перегляди
491
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