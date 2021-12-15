У Дніпрі поряд з дорогою знайшли тіло військовослужбовця: у поліції розкрили подробиці

Підозрюваний у вбивстві — військовослужбовець тієї самої частини.
У Дніпрі правоохоронці знайшли поряд із лісосмугою тіло військовослужбовця. Чоловік помер у результаті ножових поранень.
Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.
Як з'ясувалося, інцидент стався ще в ніч з 11 на 12 грудня в одній з орендованих квартир. Між двома чоловіками стався конфлікт, під час якого один із них схопив ніж і завдав іншому кілька ударів. Внаслідок чого 48-річний потерпілий помер.
Після чого вбивця замотав тіло загиблого в килим і вивіз на узбіччя дороги. 13 грудня його виявили поряд із селищем Губиниха. Згодом правоохоронці затримали і 32-річного підозрюваного у вбивстві.
“За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (“Умисне вбивство”) КК України. За процесуального керівництва Дніпровської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері затриманому пред’явили повідомлення про підозру. Слідство триває”, — розповіли у Нацполіції області.
Зазначимо, що підозрюваний у вбивстві — військовослужбовець тієї самої частини.
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