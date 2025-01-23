У Дніпрі посадовця підозрюють у розтраті на оборонних закупівлях понад 9 млн грн

Заступник директора комунального підприємства завищив вартість закупівель техніки за міською програмою.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Заступник директора в рамках виконання "Програми щодо сприяння територіальній обороні міста на 2022-2026 роки" уклав договори на закупівлю радіотехнічного обладнання за цінами, що значно перевищують ринкові", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, комунальне підприємство здійснило шість закупівель наборів техніки на загальну кількість понад 1050 одиниць загальною вартістю майже 35 мільйонів гривень. За результатами низки товарознавчих та економічних експертиз, нарахована сума перевищила середньоринкову вартість цього обладнання на 9,2 млн грн.

"Правоохоронці повідомили заступнику директора КП про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального Кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна", - додали в поліції.

Нагадаємо, ексзаступнику міністра соцполітики оголошено підозру.

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