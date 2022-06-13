У Дніпрі посеред вулиці викрали чоловіка, назвавшись працівниками поліції (фото)

У Дніпрі посеред вулиці викрали чоловіка, назвавшись працівниками поліції (фото)

Зловмисників затримали, їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

У Дніпрі на вулиці Робочій двоє зловмисників викрали 60-річного чоловіка, назвавшись працівниками силових структур. Вони посадили потерпілого до машини та вивезли, щоб утримувати в орендованій квартирі.

Про це 13 червня повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронці встановили та затримали викрадачів. Ними виявились двоє місцевих жителів віком 25 та 30 років.

Мотиви та причини незаконного позбавлення волі людини поки невідомі. У нападників вилучили пістолет і магазин, споряджений набоями. Вилучене направили на експертизу.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України - незаконне позбавлення волі або викрадення людини. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Нагадаємо, Росія вночі обстріляла Дніпропетровську область. Є загиблі та поранені. Зруйновані житлові будинки.

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