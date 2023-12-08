У Дніпрі пошкоджено водогін: частина міста залишилася без води та опалення

У Дніпрі пошкоджено магістральний водогін. Тому у п'ятницю, 8 грудня, без води залишилися жителі правобережної частини міста, зупинено й котельні.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Наразі без води жителі житлових масивів Покровський, Червоний Камінь, пл. Вокзальна, вул. Князя Володимира Великого, Набережної Січеславської, Набережної Перемоги, Мандриківської та прилеглих вулиць.

Тим часом голова Громадської ради Дніпра Геннадій Корбан повідомив, що через падіння тиску зупинилася ТРП на Лівому березі міста. Може бути відсутнє водопостачання на вулицях С. Ковалевської 67-90, Зразковій 1, 3, 4, Калиновій 82-100, Балтійській 2 та прилеглих.

Через відсутність холодного водопостачання частково зупинено і котельні в Правобережній частині міста.

Місцева влада наголошує, що аварійні бригади уже працюють над усуненням пошкодження. Подавання води та тепла обіцяють відновити після завершення робіт.

Нагадаємо, днями окупанти знову атакували ТЕС у прифронтовому регіоні України – люди опинилися без опалення.

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