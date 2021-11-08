У Дніпрі поставили на ноги відомого архітектора після інфаркту і з коронавірусом

У Дніпрі поставили на ноги відомого архітектора після інфаркту і з коронавірусом

Зараз пацієнт вже здійнявся на ноги і одужує.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова вдалося врятувати життя відомому архітектору, який потрапив до медзакладу після інфаркту і з коронавірусом.

Про це розповів генеральний директор лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

За його словами, 55-річний пацієнт лікарні Мечникова впродовж багатьох років працює архітектором - "будував, створював місця, якими можуть пишатися архітектори та дизайнери світового рівня". Чоловік займався благодійністю, допомагав з ліками друзям та близьким, коли ті хворіли на коронавірус, і ось недавно сам захворів на COVID-19 у важкій формі.

"Сам вірив у свою невразливість, займався спортом, вів здоровий спосіб життя.

Коронавірус змінив усі плани. Непритомність, реанімації, величезний інфаркт, який прикував динамічну людину до постільного режиму. Сьогодні він тихо ходить коридором, боячись порушити стан, до якого йшов останній місяць", - розповів Риженко.

Нагадаємо, що у Дніпрі у обласній клінічній лікарні імені Мечникова вилікували пацієнта, якого за кордоном вважали невиліковним. У 31-річного чоловіка, хворого на коронавірус, стався інсульт.

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