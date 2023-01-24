У Дніпрі повністю зупинили роботу електротранспорту: коли відновлять

Через відключення тягових підстанцій не працює електротранспорт.

У Дніпрі 24 січня зупинили роботу маршрутів електротранспорту через відключення тягових підстанцій.

Про це повідомили в Дніпровській міській раді.

Роботу електротранспорту планують відновити в п'ятницю, 27 січня.

"Міська влада докладає всіх зусиль щодо діалогу з енергетичними компаніями, а також приватними перевізниками для посилення автобусних маршрутів", - зазначили в міськраді.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали 32-річного військовослужбовця, який посеред ночі підірвав кілька гранат в орендованій квартирі на проспекті Гагаріна, а потім відкрив вогонь з автомата. Поліція шість годин вела з ним перемовини.

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