У Дніпрі позашляховик врізався у маршрутку з пасажирами: є постраждалі

У Дніпрі позашляховик врізався у маршрутку з пасажирами: є постраждалі

Від удару в автобусі повністю зім'яло передню частину.

У Дніпрі позашляховик врізався у пасажирський автобус. Шестеро людей - у лікарні.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 15 грудня.

За попередньою інформацією, автомобіль і маршрутка рухалися по шосе в напрямку міста. Аварія трапилася, коли водій позашляховика стрімко повернув направо. Від удару в автобусі повністю зім'яло передню частину. Потерпілих забрала швидка.

Обставини аварії наразі з'ясовують правоохоронці. Відомо, що автобус був рейсовим і віз пасажирів до Дніпра з Одеси.

Нагадаємо, 7 грудня внаслідок зіткнення вантажівки з пасажирським мікроавтобусом на трасі Н-27 Чернігів - Грем'яч біля с. Брусилів 13 осіб загинули, семеро травмувалися. Постраждалі госпіталізовані до чернігівських лікарень. Наразі ця ДТП є наймасштабнішою за кількістю жертв у цьому році.