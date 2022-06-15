У Дніпрі пожежники врятували їжака з пастки: зворушливі фото

Їжак впав у трубу та не міг вилізти. Рятувальники дістали його та відпустили на волю.
У Самарському районі Дніпра пожежники врятували їжака з пастки. До рятувальників звернулися перехожі, які побачили тварину, що застрягла в трубі на вулиці Агнія Барто.
Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.
Їжак впав у пластикову трубу яка була вкопана у землю, завглибшки приблизно 0,5 метри. Самостійно вилізти на поверхню у нього не було змоги.
Надзвичайники дістали тваринку та випустили на волю.
Нагадаємо, у Дніпрі ректору відомого університету, а також керівникові підрядного підприємства повідомили про підозру в привласненні майже мільйона гривень на капітальному ремонті будівлі ВНЗ.
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