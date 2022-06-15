У Дніпрі пожежники врятували їжака з пастки: зворушливі фото

У Дніпрі пожежники врятували їжака з пастки: зворушливі фото

Їжак впав у трубу та не міг вилізти. Рятувальники дістали його та відпустили на волю.

У Самарському районі Дніпра пожежники врятували їжака з пастки. До рятувальників звернулися перехожі, які побачили тварину, що застрягла в трубі на вулиці Агнія Барто.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Їжак впав у пластикову трубу яка була вкопана у землю, завглибшки приблизно 0,5 метри. Самостійно вилізти на поверхню у нього не було змоги.

Надзвичайники дістали тваринку та випустили на волю.

Нагадаємо, у Дніпрі ректору відомого університету, а також керівникові підрядного підприємства повідомили про підозру в привласненні майже мільйона гривень на капітальному ремонті будівлі ВНЗ.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

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