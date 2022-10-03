У Дніпрі працівник доставки вистрілив у чоловіка та вкрав у нього 350 тисяч доларів (фото)

У Дніпрі правоохоронці затримали озброєну банду, яка поцупила в чоловіка 350 тисяч доларів.

У Дніпрі озброєна банда напала на чоловіка та викрала у нього велику суму грошей. Йдеться про понад третину мільйонів доларів.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

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Як стало відомо, злочин стався на вулиці Героїв Крут у Соборному районі міста. Один із нападників у формі працівника служби доставки вистрелив у бік потерпілого та забрав гроші. Після чого нападники втекли з місця злочину на автомобілі.

Пізніше нападників затримали правоохоронці. Ними виявилися троє чоловіків у віці від 26 до 33 років. Після скоєння злочину ті виїхали з міста та ховалися у Київській, Закарпатській та Харківській областях.

“Поліцейські провели обшуки за місцями їхнього проживання та в тимчасових помешканнях. Внаслідок цього була вилучена частина викрадених грошей, зброя, корпуси гранат РГД, Ф-1, запали УЗРГМ, патрони, чорнові записи, а також інші речові докази, які підтверджують причетність фігурантів до нападу. Також були виявлені номерні знаки автомобіля, на якому чоловіки поїхали з місця злочину”, - розповіли в пресслужбі Нацполіції області.

Зараз підозрілі перебувають під вартою. Тривають досудові розслідування.

Фото: Національна поліція Дніпропетровської області

Нагадаємо, що вранці 3 жовтня російська армія вдарила ракетами по Дніпровському району Дніпропетровської області. На місці прильоту працюють екстрені служби.

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