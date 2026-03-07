У Дніпрі працівник ТЦК отримав удар ножем під час перевірки документів: фото

Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

У місті Дніпрі військовослужбовець ТЦК отримав ножове поранення під час перевірки обліково-військових документів.

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області.

Злочин було скоєно в п’ятницю, 6 березня, на вулиці Яхненківській, де працівники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів.

«Під час спілкування 58-річний місцевий житель несподівано дістав ніж та вдарив ним у стегно 24-річного військовослужбовця ТЦК та СП», — повідомили у поліції.

Потерпілого доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Правоохоронці затримали нападника на місці події.

Під час огляду території поліцейські виявили ніж, який, ймовірно, був використаний як знаряддя злочину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 350 ККУ (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок).

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше у Києві сталася бійка між цивільними громадянам та працівниками поліції і ТЦК. Інцидент стався на вулиці Бальзака на Троєщині.