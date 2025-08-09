У Дніпрі працівники ТЦК побили ветерана: розпочато розслідування

Побиття ветерана / © скриншот з відео

У Дніпрі викрили можливе пособництво працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що стало підставою для початку кримінального провадження.

Про це повідомила Спеціалізована прокуратура Східного у Telegram.

Стало відомо, що на одному з телеграм-каналів було опубліковано відеозапис, на якому зафіксовано ймовірні порушення під час комплектування та соціальної підтримки громадян.

За цим фактом Дніпровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону зареєструвала кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України. Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

В ході розслідування встановлять усі обставини інциденту та дадуть правову оцінку діям усіх учасників. Також вирішується питання про реєстрацію окремого кримінального провадження через фізичний опір працівникам ТЦК.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у селі Соловичі Волинської області 7 серпня натовп напав на службовий транспорт працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.