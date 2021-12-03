У Дніпрі правоохоронці затримали ґвалтівника із Російської Федерації

Громадянин перебував у міжнародному розшуку.

У Дніпрі правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, який підозрюється у зґвалтуванні та вчиненні дій сексуального характеру.

Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції області.

54-річний чоловік, який перебував у міжнародному розшуку, переховувався від правоохоронців у Дніпрі. Затримано його під час проведення слідчих заходів. Він підозрюється у скоєнні сексуальних дій та зґвалтуванні на території сусідньої держави. Де саме — в поліції не кажуть.

“Наразі вирішується питання про конвоювання чоловіка до Ізолятора тимчасового тримання Дніпра”, — підкреслили в пресслужбі Нацполіції області.

Нагадаємо, що у Дніпрі агресивний та нетверезий чоловік розстріляв автомобіль коханої.

Читайте також: