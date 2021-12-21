У Дніпрі продавали технічні засоби для лічильників, завдяки яким можна було "зменшити" плату за світло (фото, відео)

У Дніпрі продавали технічні засоби для лічильників, завдяки яким можна було "зменшити" плату за світло (фото, відео)

Саморобні технічні засоби втручалися в роботу програмного забезпечення електролічильників, зменшуючи реальні показники споживання світла.

П’ятеро жителів Дніпра продавали саморобні технічні засоби, які зменшували реальні показники споживання електроенергії. Діяльність зловмисників викрили правоохоронці. Фігурантам може загрожувати до шести років ув’язнення.

Про це інформує пресслужба Кіберполіції.

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Як виявилося, зловмисники пропонували прилади та програмно-апаратні комплекси, які дозволяли споживачам "зменшити" плату за послуги, у Мережі. Для цього вони використовували спеціальні вебсайти. Клієнтам вони пропонували виготовлення та встановлення різних саморобних технічних засобів для втручання в роботу програмного забезпечення електролічильників, аби зменшити реальні показники споживання світла.

У ході справи було проведено 11 обшуків за адресами проживання фігурантів, в офісах, складських приміщеннях та в їхніх автівках. У них вилучили комп’ютери, банківські та SIM-картки, а також близько тисячі різних приладів для втручання у роботу лічильників.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу України. Фігурантам може загрожувати до шести років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

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