У Дніпрі пролунали вибухи
Уночі 29 серпня у Дніпрі під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи – місто атакували дрони-камікадзе типу "Шахед".
У Дніпрі у ніч проти 29 серпня 2025 року пролунали вибухи.
Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили у Telegram про рух ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.
"БпЛА на Дніпро/Самар. БпЛА з Харківщини на Донеччину", – йдеться у повідомленні військових.
Наразі невідомо про потерпілих чи руйнування.
Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.
Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».