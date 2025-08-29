ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
49
1 хв

У Дніпрі пролунали вибухи

Уночі 29 серпня у Дніпрі під час повітряної тривоги зафіксовано вибухи – місто атакували дрони-камікадзе типу "Шахед".

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Дніпрі у ніч проти 29 серпня 2025 року пролунали вибухи.

Перед цим Повітряні Сили ЗСУ попередили у Telegram про рух ворожих БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

"БпЛА на Дніпро/Самар. БпЛА з Харківщини на Донеччину", – йдеться у повідомленні військових.

Наразі невідомо про потерпілих чи руйнування.

Раніше повідомлялося, що жертвами російської атаки по Києву стало четверо дітей, двоє з яких померли в лікарні.

Нагадаємо, в ніч проти 28 серпня Росія завдала повітряного удару по Україні, застосувавши ударні безпілотники типу «Shahed», дрони-імітатори, балістичні ракети, крилаті ракети та гіперзвукові ракети «Кинджал».

