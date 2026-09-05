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У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики: перебувайте в укриттях
У ніч проти 5 вересня у Дніпрі пролунали вибухи на тлі попереджень про загрозу застосування балістичного озброєння та рух кількох швидкісних цілей.
У Дніпрі в ніч проти 5 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги та загрози застосування балістичного озброєння.
Моніторингові канали спочатку повідомили про загрозу балістики з районів Таганрога та Воронежа. Згодом з'явилася інформація про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.
Пізніше монітори попередили вже про декілька цілей та закликали мешканців залишатися в укриттях.
На момент публікації офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих не було.
Також вибухи пролунали у Камʼянському.
Нагадаємо, що раніше на Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів
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