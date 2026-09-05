У Дніпрі пролунали вибухи на тлі загрози балістики: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога / © із соцмереж

Реклама

У Дніпрі в ніч проти 5 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги та загрози застосування балістичного озброєння.

Моніторингові канали спочатку повідомили про загрозу балістики з районів Таганрога та Воронежа. Згодом з'явилася інформація про швидкісну ціль у напрямку Дніпра.

Реклама

Пізніше монітори попередили вже про декілька цілей та закликали мешканців залишатися в укриттях.

Реклама

На момент публікації офіційної інформації про можливі влучання, руйнування чи постраждалих не було.

Також вибухи пролунали у Камʼянському.

Нагадаємо, що раніше на Київщині спалахнули склади з продуктами після атаки дронів

Очевидці у соцмережах повідомляли про «приліт» одразу кількох російських дронів у Святопетрівському.

Реклама

Новини партнерів