У Дніпрі пролунав потужний вибух: є загиблі та поранені

Російські окупанти вдень 15 травня атакували Дніпро. Вибух пролунав під час повітряної тривоги. Вже відомо про двох загиблих місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“Ворог атакував Дніпро. Пошкоджено інфраструктуру. Попередньо, двоє загиблих. Є поранені, їх кількість, стан та інші обставини уточнюються”, - наголосив Сергій Лисак.

Згодом в Повітряному командуванні "Схід" зазначили, що в районі міста збили російську керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Нагадаємо, що у Дніпрі ТЦК планує витратити 10 млн грн на перевезення військовозобов’язаних.

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