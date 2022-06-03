У Дніпрі пролунав вибух, над містом - хмара диму: рятувальники розповіли, що сталося

У Державній службі з надзвичайних ситуацій прокоментували інформацію, яка поширювалася у низці телеграм-каналів, про вибух у Дніпрі.
Як пояснили рятувальники, вдень 3 червня у Дніпрі сталася пожежа на приватному підприємстві, а вибухи було чути через газові балони, які там зберігалися.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Дніпропетровській області.
"Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства. Внаслідок цього сталися вибухи газових балонів, які там зберігалися. Площа займання – 1000 кв. м. На місці працюють 17 рятувальників та 4 пожежні автомобілі", - йдеться у повідомленні.
Інформація про загиблих та постраждалих уточнюється. У ДСНС наголосили, що на місці пожежі працюють рятувальники та проводять роботи з гасіння пожежі.
Зауважимо, вдень 3 червня у пабліках та телеграм-каналах повідомлялося про вибух у Дніпрі. Після цього над містом з'явилася чорна хмара диму.
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