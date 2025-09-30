Росіяни вдарили по Дніпру: перші деталі та кадри наслідків

Стовп диму / Ілюстративне фото

У Дніпрі вдень 30 вересня пролунали вибухи. Росіяни атакували центр міста БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Росіяни вдарили по Дніпру

Як зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, росіяни атакували Дніпро БпЛА. За попередніми даними, є поранені.

«Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо», — додав він.

Також наголошують, що загроза нікуди не поділася — на території Дніпропетровщини триває повітряна тривога. Мешканцям слід подбати про безпеку.

«За даними медиків, зараз у Дніпрі вже 12 постраждалих. У них осколкові поранення, рвані рани, забої», — зазначили в ОВА.

Більшість з них — госпіталізовані. Одна людина перебуває у важкому стані. Медики надають кожному належну допомогу.

Раніше ми писали, що 20 вересня РФ атакувала Дніпро, поранивши 26 людей. Так, 14 потерпілих перебувають у лікарні, решта — відновлюватимуться вдома.

«У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики», — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Пізніше Лисак кількість постраждалих збільшилася до 30 людей.