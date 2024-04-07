У Дніпрі пропонують орендувати квартиру за понад 4 тис. доларів на місяць: який вигляд вона має (фото)

Щоб орендувати таку квартиру на місяць, треба витратити 20 мінімальних зарплат.
У Дніпрі здають в оренду квартиру за 4 100 доларів на місяць (161 745 гривень). Це найдорожча пропозиція на ринку.
Оголошення розміщено на сайтах з оренди та продажу нерухомості dom.ria.com та olx.ua.
Квартира дворівнева. Розташована в елітному житловому комплексі в центрі міста, на вулиці Володимира Вернадського.
Загальна площа житла 205 квадратних метрів. У квартирі п’ять кімнат, кухня-вітальня, чотири окремі спальні, три санвузли, велика тераса, є власний вихід до міського парку.
Рієлтор пише, що квартиру також можна купити, втім ціна не уточнюється.
Зазначимо, що з 1 квітня 2024 року мінімальна зарплата в Україні зросла і становить 8 000 гривень. Щоб орендувати таку квартиру в Дніпрі на місяць, знадобиться понад 20 “мінімалок”.
Нагадаємо, у Львові виставили на продаж незвичайне житло: трикімнатна квартира коштує мільйон доларів.
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