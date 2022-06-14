У Дніпрі ректор відомого ВНЗ із підрядником вкрали майже мільйон гривень на ремонті корпуса (фото)

У Дніпрі ректор відомого ВНЗ із підрядником вкрали майже мільйон гривень на ремонті корпуса (фото)

У ВНЗ на капітальному ремонті ректор із підрядником вкрали майже мільйон гривень бюджетних коштів.

У Дніпрі ректору Університету митної справи та фінансів Дмитру Бочарову, а також керівнику підрядного підприємства повідомили про підозру в привласненні майже мільйона гривень на капітальному ремонті будівлі ВНЗ.

Про це 14 червня повідомили в Дніпропетровській обласній прокуратурі. За даними ТСН.ua, на опублікованих правоохоронцями фото - ректор університету в кабінеті першого проректора Віктора Ченцова.

Слідство встановило, що у 2020 році між університетом та підрядниками було укладено договір щодо проведення капремонту навчального корпуса загальною вартістю понад 7 млн грн.

Фото: Прокуратура Дніпропетровської області

Службовці внесли до офіційних документів недостовірні відомості щодо вартості та обсягів фактично виконаних робіт. Експертиза встановила, що внаслідок дій підозрюваних завдано майже 1 млн грн збитків державі.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.

Нагадаємо, у Дніпрі на вулиці Робочій двоє зловмисників викрали 60-річного чоловіка, назвавшись працівниками силових структур. Вони посадили потерпілого до машини та вивезли, щоб утримувати в орендованій квартирі.

Проїзд у транспорті: що буде з цінами в Києві, Дніпрі, Львові, Луцьку, Одесі та Сумах

Читайте також: