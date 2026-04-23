У Дніпрі різко зросла кількість поранених після атаки росіян

Наслідки удару по багатоповерхівці в Дніпрі / © Олександр Ганжа

Після нічної атаки російської терористичної армії на місто Дніпро, внаслідок якої зруйновано квартири у багатоповерхівці, зросла кількість поранених.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За оновленою інформацією, поранення отримали 13 осіб.

«Уже 13 поранених через нічну атаку росіян на Дніпро. За медичною допомогою звернулися ще троє чоловіків», — повідомив Ганжа.

Станом на 16:00 шестеро постраждалих залишаються у лікарні, серед них — двоє дітей.

Російський удар по Дніпру 23 квітня — що відомо

Нагадаємо, в ніч проти 23 квітня російські війська російські війська атакували Дніпро ударними безпілотниками. Під ударом опинилася 13-поверхівка, в якій були зруйновані квартири від дев’ятого до шостого поверху.

За інформацією міського голови Бориса Філатова, пошкоджено щонайменше 13 будинків, адміністративна будівля, виставковий центр Спілки художників України, магазин музичних інструментів та десяток автомобілів.

Очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначив, що чотирьох постраждалих госпіталізували у стані середньої тяжкості, серед них — дівчатка 9 і 14 років.

У ДСНС повідомили, що пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки вже завершено. Наразі триває розбір завалів і демонтаж пошкоджених конструкцій.