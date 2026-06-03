У Дніпрі російський удар знищив продуктові склади АТБ — є постраждалі

Ракетний удар по Дніпру / © Дніпропетровська ОВА

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У середу, 3 червня, російська терористична армія завдала ракетних ударів по місту Дніпру, влучивши у продуктові склади торговельної мережі АТБ. Внаслідок обстрілів постраждало щонайменше 6 людей, троє з яких у важкому стані в лікарні.

Начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що російські терористи завдали двох ударів.

Після першої атаки постраждали щонайменше двоє людей — 34-річна жінка та 53-річний чоловік. Обох у важкому стані госпіталізовано, їм надають медичну допомогу.

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Згодом ворог завдав повторного удару, через що кількість постраждалих зросла до шести осіб, п’ятеро з яких були госпіталізовані, троє — у важкому стані.

Також зафіксовано займання складів однієї з торговельних мереж, де, за попередніми даними, зберігалися продукти.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що під удар потрапили саме продуктові склади мережі АТБ, назвавши атаку черговим свідомим ударом по цивільній інфраструктурі та забезпеченню міста.

Влада з’ясовує масштаби руйнувань і можливу кількість постраждалих після повторної атаки.

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У місцевих пабліках пишуть, що після серії вибухів над Дніпром було видно густе задимлення. Через наслідки атаки для виїзду з міста рекомендують використовувати Донецьке шосе.

Нагадаємо, у ніч проти 2 червня російські війська масовано атакували Дніпро. Зокрема, під прицілом опинився житловий квартал.

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