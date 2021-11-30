У Дніпрі ротвейлер, якого взяли з притулку, серед ночі напав на нового господаря

У Дніпрі ротвейлер, якого взяли з притулку, серед ночі напав на нового господаря

Власник пса зміг його нейтралізувати.

У Дніпрі ротвейлер накинувся на нового власника. Кілька днів тому собаку узяли з притулку.

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Про це повідомляє "Репортер".

Сьогодні, 30 листопада, у Чечелівському районі Дніпра собака породи ротвейлер накинувся на свого нового власника і покусав його. Дружина чоловіка викликала зооконтроль, правоохоронців та медиків.

Інцидент стався близько 2:00 ночі на вул. Камчатський. Патрульні отримали виклик про напад собаки на людину.

Власники пса розповіли, що кілька днів тому взяли його з притулку для тварин. Несподівано пес напав на свого нового господаря і покусав його. Чоловік зумів зорієнтуватися і придавив тварину вагою тіла, щоб вона не змогла більше нападати.

Співробітники зооконтролю забрали собаку. Інформації про стан чоловіка немає.

Нагадаємо, що у місті Городенка Івано-Франківської області пес напав і покусав свою господиню. Згодом фахівці з'ясували, що у собаки - сказ. Через захворювання тварини частина населеного пункту опинилася на карантині.

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