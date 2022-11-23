У Дніпрі розгорнули "Пункт незламності": який вигляд він має (фото)

У Дніпрі розгорнули "Пункт незламності". Туди вже прийшли перші відвідувачі після масованої атаки Росії по Україні і знеструмлення в місті.

Відповідні фото опублікував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Перші відвідувачі "Пункта незламності" у Дніпрі", - підписав він світлини.

Пункт незламності у Дніпрі, фото / Валентин Резніченко

На фото можна помітити, що у "Пункті незламності" є електроенергія, місце для відпочинку, а також є можливість приготувати гарячі напої чи зарядити телефон.

Пункт незламності у Дніпрі, фото / Валентин Резніченко

Пункт незламності у Дніпрі, фото / Валентин Резніченко

Пункт незламності у Дніпрі, фото / Валентин Резніченко

Де погрітися українцям

В Україні розгортають роботу "Пунктів незламності" у зв'язку з черговою ракетною атакою з боку Росії та масовим знеструмленням. Ці пункти працюють цілодобово та безкоштовно. Там доступні тепло, вода, світло, мобільний зв'язок, Інтернет, заряджання мобільних пристроїв, місця для відпочинку, забезпечення для мам та дітей, аптечки.

Найближчий "Пункт незламності" можна знайти на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua.

Окрім цього, голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що під час відсутності електроенергії українці можуть звернутися по допомогу і до поліцейських на вулиці, і погрітися у відділеннях поліції, забезпечених засобами зв'язку та генераторами.

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